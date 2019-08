Voici pourquoi les vins et bières sans alcool rencontrent un succès fou

Selon des chiffres du Soir, ces 5 dernières années, les volumes de boissons sans alcool ont triplé. Près de 24 millions de litres bu l'an dernier. Comment expliquer ce succès ?

Les belges consomment de plus en plus de boissons non alcoolisées, que ce soit en grande surface ou au restaurant.



"Niveau bière sans alcool, et aussi les bières Low alcool, on voit, auprès des points de vente Euréka, qu'il y a plus ou moins une augmentation de 15%", indique Guy Dewulf, porte-parole de la fédération belge des distributeurs en boissons.

Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. Première raison : le consommateur belge mise sur la qualité.



"Le goût et la qualité de ce type de bière se sont beaucoup améliorés si on les compare aux premières expériences des années 80", raconte Nathalie Poissonnier, porte-parole de la fédération des brasseurs belges.





Autre élément d’explication : le consommateur se préoccupe davantage de sa santé

"Depuis quelques années, j'ai arrêté. Finalement, j'en bois plus. J'ai pu trouver d'autres choses qui me plaisaient", témoigne une femme.



Une meilleure sensibilisation du consommateur au sujet de son alimentation joue en faveur de ce type de produits, explique Nathalie Poissonnier.



Les campagnes de prévention et contrôles sur la route ont aussi un impact important. Cette hausse de consommation en boissons sans alcool peut donc s’expliquer par une sécurité routière renforcée.



Le nombre de contrôles positifs effectués par la police est en diminution. Seulement pour l’année 2018, le nombre a chuté à 1,9%.