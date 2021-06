Louvain-la-Neuve interdit la consommation d'alcool aux moins de 16 ans: voici ce que la commune met en place

Les moins de 16 ans ne peuvent plus consommer d'alcool à Louvain-la-Neuve. La commune a pris des mesures pour éviter les débordements liés à sa consommation.

Cette mesure prise à Louvain-la-Neuve vise des adolescents très jeunes. Les moins de 16 ans ne pourront en effet plus consommer d'alcool dans la ville brabançonne. Pour quelle raison ? Dans le RTL INFO 13h, notre journaliste Christophe Clément explique que ces dernières semaines, de nombreux rassemblements ont eu lieu sur le territoire de Louvain-la-Neuve et à cette occasion, la police locale a constaté que des très jeunes consommaient parfois de l'alcool. Conséquence: depuis le début du mois et jusque la fin juin, une ordonnance est donc prise par la commune afin d'interdire la détention et la consommation par les moins de 16 ans.

Des stewards pour sensibiliser

En parallèle, la commune d'Ottignies-Louvain-la-Neuve va mener des actions de sensibilisation. À partir d'aujourd'hui, 8 stewards seront mobilisés sur les endroits-phares de Louvain-la-Neuve où les étudiants qui ont terminé leurs examens se rejoignent. Ils seront chargés de les sensibiliser aux risques liés à une consommation excessive d'alcool. "C'était vraiment important pour nous de combiner cet axe de prévention à l'axe répressif, déclare Julie Chantry, bourgmestre Ecolo d'Ottignies-Louvain-la-Neuve. On ne voulait pas être que dans la répression, au contraire. On a donc développé tout un mécanisme de prévention qui va être actif à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 juin, avec la présence de stewards, principalement des étudiants qui ont été engagés pour l'occasion et qui vont aller à la rencontre des jeunes qui sont sur tout le territoire communal pour le sensibiliser aux problématiques de l'alcool, à l'importance de boire de l'eau."

La bourgmestre continue: "On a eu quelques cas où c'était très interpellant de voir des très jeunes qui avaient visiblement beaucoup trop bu et qui avaient des comportements pas du tout adaptés, qui risquaient de se mettre en danger, de mettre en danger d'autres jeunes. On veut donc sensibiliser à ça, y compris les parents".