Louvain-la-Neuve: une voleuse en série condamnée à 18 mois de prison ferme

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné par défaut mardi Dounia E., une ancienne habitante de Wavre née en 1997, à dix-huit mois d'emprisonnement ferme et à une amende de 400 euros. Son compagnon écope de huit mois de prison et de la même amende. La prévenue était poursuivie pour une impressionnante série de vols commis en 2019 et en 2020 à Louvain-la-Neuve, parfois seule, parfois avec des complices dont son compagnon de l'époque, David C.



Dounia E. a été déclarée coupable de vols à l'étalage commis dans des magasins mais aussi de vols de portefeuilles, de vols dans des voitures, dans des kots ou encore de vols de vélos qui étaient revendus pour obtenir de l'argent. "À peine a-t-on le temps de rédiger les dossiers pour qu'elle soit entendue que de nouvelles notices arrivent. Parfois elle agit seule, parfois avec son compagnon. Tout est bon: dès qu'ils ont des besoins ou des envies, ils vont se servir. Et comme ils sont sans adresse, il est impossible de les entendre sauf lorsqu'ils sont privés de liberté", avait requis la substitut à l'audience Dounia E. avait déjà été condamnée pour vol en 2017 et 2018. Dans ce nouveau dossier, elle était également poursuivie pour port public de faux nom: voyageant sans titre de transport dans le train entre Wavre et Bruxelles, elle avait utilisé la carte d'identité volée dans le kot d'une étudiante pour se faire passer pour cette dernière et échapper à l'amende.