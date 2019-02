Mont-Saint-Guibert: un automobiliste soupçonné de tentative de meurtre

La délivrance d'un mandat d'arrêt a été requise à l'encontre d'une automobiliste qui, mardi soir, aurait volontairement percuté un piéton, a-t-on appris mercredi auprès du parquet du Brabant wallon.



Selon l'hypothèse la plus plausible retenue par le parquet, tout aurait débuté par la visite d'une patiente dans un centre brabançon de kinésithérapie. Au terme de sa séance, celle-ci aurait manifesté son mécontentement à l'égard de sa kinésithérapeute, ce qui aurait donné lieu à des "représailles". Plus tard dans la journée, circulant alors en voiture, la patiente a percuté le conjoint de la praticienne alors que celui-ci quittait leur résidence située à Mont-Saint-Guibert. Elle l'a ensuite trainé sur une distance de plusieurs mètres. Selon le procureur brabançon, ce dossier mérite nombre d'éclaircissements et l'auteure présumée des faits pourrait souffrir de problèmes psychologiques. L'intéressée a néanmoins été privée de liberté. La délivrance d'un mandat d'arrêt du chef de tentative de meurtre a été requise à son encontre. Mercredi en début de soirée, elle attendait d'être présentée à un juge d'instruction.