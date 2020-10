Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi par défaut Nour A., un jeune homme né en 1999, à quinze mois de prison ferme pour des faits de violence commis envers sa compagne, et à un mois supplémentaire pour le vol de deux vélos électriques. Les préventions principales retenues à sa charge concernent des coups et blessures à répétition durant l'année 2019, dont la victime est toujours sa jeune compagne. A l'audience, le ministère public a indiqué que celle-ci se trouve sous l'emprise du prévenu, qui l'isole et se défoule sur elle au gré de ses envies et de ses énervements.



A deux reprises, la victime est rentrée dans sa famille, n'en pouvant plus des traitements qu'elle subit de la part du jeune homme. Mais elle finit par le suivre à nouveau. Au fil de l'année 2019, elle a reçu des coups à Rebecq, à Bruxelles, à Ostende... N'en pouvant plus de cette situation, les parents du prévenu, qui hébergeaient le couple, ont fini par mettre leur fils à la porte.

Les enquêteurs ont trouvé dans le GSM de l'intéressé une vidéo sur laquelle on le voit gifler sa compagne avec violence, alors que celle-ci est assise sur le rebord d'une baignoire. Interrogé par la police, il a prétendu que la jeune fille était "hystérique, qu'elle s'automutilait et qu'il la maintient afin de l'aider".

"La remise en question est inexistante: il se couvre en l'enfonçant, il prétend qu'il l'aide et elle dit que c'est vrai parce qu'elle est complètement sous son emprise. Il y a une manipulation extrême, il la coupe de son entourage familial et amical. On est à la limite des traitements inhumains", avait encore précisé le ministère public à l'audience, alors que le prévenu n'était pas présent pour s'expliquer.