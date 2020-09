À Nivelles, la cohabitation entre cyclistes et piétons sur le Ravel devient un réel soucis. De plus en plus de promeneurs se plaignent de certains cyclistes qui prennent cette voie pou une piste de vitesse. "Pour certains, c'est devenu une piste de course, de compétition, une piste olympique", témoigne un jeune cycliste.

La zone de police rappelle que le Ravel est soumis au code de la route et qu'il faut adapter sa vitesse en fonction des autres usagers. De plus, "tout le monde ne connaît pas le code de la route : comme ce cycliste qui vient de passer qui a les écouteurs, le smartphone en main", constate Marie-Thérèse Botte, conseillère de police à Nivelles. La zone de police Genappe-Nivelles annonce une campagne de sensibilisation pour l'usage du Ravel et n'exclut pas des contrôles.