Des habitants de Nivelles se mobilisent contre un projet immobilier dans le parc des Récollets

A Nivelles, la mobilisation ne faiblit pas pour sauver le parc devant l'ancien couvent des Récollets, un patrimoine du 16ème, remanié deux siècles plus tard. Le site a été vendu à LiXON, un promoteur qui compte raser les arbres côté rue et y construire un immeuble à appartements avec parkings souterrains. Or, le parc est le seul poumon vert intra-muros de la ville. Un espace très arboré auquel tiennent les Nivellois. Une pétition rassemble près de 3.000 signataires.

"Il faut absolument attirer l'attention, estime Charly Huygen, porte-parole du collectif "Les Amis du Parc des Récollets". Il y a encore des gens qui ne sont pas bien au courant de ce qu'il va se passer ici". Ce qui se passe à Nivelles est un vrai drame pour ce collectif d’habitants. Ils se battent pour sauver un parc, et ses arbres vieux de plusieurs dizaines d’années, menacés par un projet immobilier.

"C'est un parc magnifique avec 16 platanes, des taupières, un magnifique chêne et tout cela pourrait être amené à être abattu pour des appartements", regrette Natalie Bertrand, membre du collectif.

Une pétition via internet a rassemblé près de 2.400 signatures et quelques 500 sur la version papier pour préserver le Parc des Récollets, un lieu de rencontre, un espace vert, et un patrimoine nivellois. La Ville n’a pas encore délivré de permis pour le projet immobilier du promoteur LiXON. Les riverains ont donc encore l’espoir de sauver leur parc.