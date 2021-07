Vous habitez un immeuble à appartements et vous avez une cave à Nivelles? Faites attention aux voleurs

Les policiers de la zone de Nivelles/Genappe sont confrontés, depuis plusieurs semaines, à une vague inédite de vols perpétrés dans des caves d'immeubles à appartements de la cité aclote, a-t-on appris jeudi auprès de la porte-parole de la police locale. Depuis la fin du mois de juin, près de 80 intrusions ont été constatées dans des caves des bâtiments situés à Nivelles.

Parmi les faits les plus récents, les enquêteurs ont relevé que des malfrats se sont introduits mercredi dans un immeuble résidentiel de l'Allèe de la Cense du Colombier. Entre le 27 et le 28 juillet, dix-neuf autres caves avaient été visitées au Faubourg de Bruxelles et cinq dans la rue de Sotriamont. Le 14 juillet, 11 portes avaient encore été fracturées dans le sous-sol d'immeubles de la rue de l'Archiduc.

Le préjudice est généralement constitué de vélos, d'outillage, de bouteilles d'alcool ou autres objets et produits destinés à la revente. "Seules les portes des caves sont endommagées. Ne constatant pas de traces d'effractions ailleurs, nous pensons que les auteurs s'introduisent dans les immeubles par les halls d'entrée, voire en obtenant l'accès en s'adressant aux habitants par le parlophone. Les vols ou tentatives étant commis dans des endroits où l'on ne se rend pas tous les jours, ces faits sont souvent dénoncés avec un certain décalage", explique la porte-parole de la zone de police de Nivelles/Genappe à l'agence Belga.