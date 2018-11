Nivelles: évacuation d'un immeuble à appartements lors d'un incendie

Un incendie est survenu, mardi matin, dans un immeuble à appartements à Nivelles, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon. L'immeuble a été temporairement évacué. Les pompiers des casernes de Nivelles et Braine-l'Alleud ont été appelés à intervenir peu avant 7h30 dans le bâtiment situé le long de la chaussée de Mons. Le feu s'y était déclaré -pour une raison qu'il reste à déterminer- entre les troisième et sixième étages. Par mesure de précaution, l'immeuble a été évacué. Deux personnes ont été légèrement intoxiquées par les fumées et transportées à l'hôpital nivellois. Les dégâts sont limités, précise-t-on à la zone de secours brabançonne.