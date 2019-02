Nivelles: le centre désormais quadrillé par un réseau de 26 caméras HD

La zone de police Nivelles-Genappe et la ville de Nivelles ont présenté vendredi le réseau de caméras dont est désormais doté le centre de Nivelles. Alors que 12 caméras analogiques sont en place depuis 2004 et restent opérationnelles, 26 caméras haute définition ont été ajoutées, couvrant huit zones. Elles permettent ainsi un quadrillage efficace imposant aux auteurs potentiels de faits délictueux en ville de passer sous au moins un des objectifs fixes. La technologie permet des zooms a posteriori, de jour comme de nuit, pour reconnaitre aussi bien les plaques d'immatriculation que les visages.



Ces 26 nouvelles caméras financées par la ville de Nivelles mais gérées par la police - qui aura l'accès exclusif à ces images conservées durant quinze jours avant d'être écrasées - représentent un investissement d'un peu plus de 358.000 euros. Les emplacements et le choix de la technologie a été discuté avec des techniciens, la ville et la police locale.Le but principal des nouvelles caméras est de recueillir des éléments de preuve dans le cadre d'une enquête, avec un visionnage a posteriori facilité par la haute qualité des images, mais le visionnage en temps réel lors d'événements qui attirent beaucoup de monde à Nivelles (carnaval, semi-marathon, etc.) est possible également.Genappe, l'autre commune de la zone de police, est également concernée: une dizaine de caméras seront installées prochainement pour couvrir la Grand-Place ainsi que la plaine communale. A Nivelles comme à Genappe, une extension du réseau à d'autres zones est déjà prévue. Sur le territoire de Nivelles, la province du Brabant wallon doit également financer l'installation prochaine d'une caméra ANPR - une caméra intelligente relevant les plaques d'immatriculation - au rond-point de la sortie Nivelles-Sud de l'autoroute E19, et faisant partie d'un maillage à l'échelon provincial.