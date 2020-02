Nivelles: un tonneau contenant des matières radioactives découvert dans un dépôt sauvage

Un tonneau contenant des matières radioactives a été abandonné lundi après-midi à Nivelles, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon et dans un communiqué des autorités locales. La radioactivité relevée n'est cependant pas problématique, a précisé en début de soirée un officier de la Protection civile à l'agence Belga.

Appelés à intervenir peu avant 14h00 pour constater la présence d'un dépôt sauvage de déchets, le long du chemin de la Guenette à Nivelles, des agents communaux y ont identifié un fût suspect. De couleur jaune et d'une contenance de septante litres, celui-ci a été analysé par les pompiers qui y ont décelé un faible taux de radioactivité. L'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) a dès lors été avisée et une équipe de la Protection civile de Crisnée (province de Liège) a été dépêchée sur les lieux. "Le fût suspect contient notamment des composants électroniques dont le taux de radioactivité se révèle tout à fait acceptable et ne présente aucun danger particulier", conclut un officier de la Protection civile, précisant à l'agence Belga que le tonneau sera pris en charge par une société spécialisée dans ce type de déchets.