Nivelles: un trentenaire retrouvé mort dans une voiture le lendemain d'un accident, le passager grièvement blessé

Un trentenaire domicilié à Braine-le-Château a été tué et le passager de sa voiture grièvement blessé lors d'un accident de la route survenu jeudi à l'aube sur le contournement sud de Nivelles, mais les secours n'ont pu y intervenir que vendredi en fin d'après-midi, a-t-on appris lundi auprès du parquet du Brabant wallon.



Une disparition inquiétante avait été signalée jeudi par une femme, concernant deux hommes partis en voiture, dont son époux. Le véhicule a été retrouvé vendredi après-midi par les équipes de la cellule des personnes disparues de la police fédérale. Alors appelés à intervenir, les pompiers brabançons ont découvert le conducteur décédé et le passager en vie. Grièvement blessé, ce dernier a été transporté à l'hôpital. Pour une raison indéterminée, la voiture avait percuté un rond-point avant de terminer sa course dans des fourrés invisibles depuis la chaussée.