Nivelles: une fresque apparaît et donne une nouvelle vie au quartier de la gare (vidéo)

Le Street Art continue de se développer à Nivelles. Une toute nouvelle fresque est apparue dans le quartier de la gare. La ville et le comité de quartier de la gare ont voulu redynamiser le site et surtout donner une nouvelle vie au passage sous-voie. Cet accès piétons était régulièrement couvert de détritus. L'odeur d'urine donnait à ce passage un aspect lugubre, d'où l'idée de le remettre en état. La ville a tout nettoyé et recouvert les murs en blanc, afin d'offrir une base pour l'artiste Sébastien Theys, qui a pu donner libre court à son talent.

"Nivelles est une ville qui est riche et qui foisonne au niveau culturel"

D’autres projets existent à Nivelles. Un parcours découverte Street Art est d’ailleurs en préparation. "Il y aura, du côté de Bornival, de la campagne du petit Baulers et de la gare, du square Ferdinand Delcroix, d'autres oeuvres qui sont soit des sculptures, des mosaïques, des peintures sur panneaux, on aura également une stèle avec des vitraux qui seront chaque fois créées dans un discours entre l'artiste et le comité de quartier où les habitants du comité de quartier mettent la main à la pâte. Nivelles est une ville qui est riche et qui foisonne au niveau culturel, et je pense qu'il y a vraiment une attente, une envie d'accentuer encore cette rencontre dans les espaces publics", explique Grégory Leclercq, échevin en charge de la culture.