Nivelles: une voiture termine dans un fossé, deux personnes blessées dont une gravement

Deux personnes ont été blessées, dont l'une grièvement, lors d'un accident survenu mardi matin dans la localité nivelloise de Bornival, a-t-on appris auprès des pompiers de la zone de secours du Brabant wallon.

Les pompiers brabançons de la caserne de Nivelles ont été appelés à intervenir, mardi vers 05H40, sur la chaussée de Braine-le-Comte (N533), à Bornival. Pour une raison indéterminée, une voiture a terminé sa course dans un fossé. Les deux occupants ont été blessés et transportés à l'hôpital de Nivelles. Parmi eux, une dame, plus sévèrement touchée, a dû être désincarcérée du véhicule par les secouristes.