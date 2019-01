NLMK Clabecq: la Wallonie injecte 100 millions d'euros pour les investissements de NLMK Europe

Le conseil d'administration de la Sogepa, bras financier de la Wallonie, a décidé, vendredi, de participer à hauteur de 100 millions d'euros au financement des investissements que le groupe NLMK Europe va notamment réaliser en Wallonie dans le cadre de son plan stratégique 2019-2022, indique la Sogepa dans un communiqué. "Cette décision s'inscrit dans le cadre de négociations en cours avec le Groupe NLMK en vue développer un nouveau plan stratégique pour NLMK Europe qui comprend notamment les usines situées à La Louvière, à Clabecq, à Manage, à Vérone et à Strasbourg", précise la Sogepa. Cette intervention de la Sogepa vise à permettre la mise en œuvre d'un nouveau plan industriel ambitieux qui repose sur quatre axes stratégiques majeurs: augmentation des volumes, modification du mix-produits vers des produits à plus haute valeur ajoutée, amélioration de l'efficacité opérationnelle et réduction des coûts fixes. "L'investissement de la Sogepa est exclusivement consacré au financement des nouveaux investissements à l'exclusion de tout autre type de dépenses (couverture des pertes, plan de restructuration, etc.). Il sera également assorti d'un rendement garanti", explique encore la Sogepa.

L'aide de la Sogepa ne couvrira pas le plan social et ne pourra pas servir à essuyer les déficits du site de Clabecq. La Wallonie est actionnaire à 49% de NLMK Europe.