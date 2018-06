Nouvelle alerte aux orages, les habitants de Ronquières s'inquiètent: "J’espère qu’il n’y aura plus d’orages comme ceux de jeudi"

Les habitants de la commune de Ronquières font tout ce qu’ils peuvent pour limiter les dégâts éventuels des intempéries. Inondée il y a deux semaines, la commune appréhende les prochaines heures.

A Ronquières, les habitants sont très actifs. Ils ont pour la plupart placé des sacs de sable de peur que les inondations recommencent. Entre 35 et 40 litres d’eau par mètre cube s’étaient abattu il y a deux semaines.

"Je vais mettre une planche devant mon garage et des sacs de sable, j’espère qu’il n’y aura plus d’orages comme ceux de jeudi", exprime un habitant au micro de notre journaliste Justine Roldan Perez.

La commune a dû prendre des mesures pour anticiper les dégâts. Depuis ce matin, les ouvriers sont très actifs sur le terrain. Christophe Miel, directeur des travaux, déclare: "On fait du nettoyage, on vérifie si le réseau est bien fonctionnel, on fait également du curage par rapport aux exutoires touchés par la boue."

Ce dernier nous apprend également que son équipe a construit une digue afin de prévenir les coulées de boues si des orages étaient annoncés pour ce soir. De même que des fonds ont été débloqués pour suivre une étude de zone inondable et entamer des travaux pour garantir la protection définitive des quartiers touchés.

La commune va convier dans les prochaines semaines les agriculteurs à participer à une réunion afin d’évoquer la problématique des coulées de boues et envisager des solutions à long terme.