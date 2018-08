Brève panne de Proximus à Braine-l'Alleud: "On n'a plus internet ni de télévision"

Certains clients Proximus vivant dans le Brabant wallon ont été privés des différents services du fournisseur ce vendredi soir. Ils ont été nombreux à nous avertir via le bouton orange Alertez-nous. "Génial! Pour la Xième fois, Proximus est en panne à Braine-le-Château", a ironisé un client. "On n'a plus d'internet, ni de télévision", a commenté Roland. "C'est en panne aussi à Braine-l'Alleud", a dit un autre client. "Quand on essaie de joindre Proximus, un message dit que c'est en panne, puis ça raccroche. Nous habitons Wauthier-Braine", s'est impatienté Ludovic.





"Les services se rétablissent progressivement depuis 21h30"

Renseignements pris auprès du porte-parole de Proximus, Haroun Fenaux, il y a bien eu un problème dans cette entité. "La panne est due à un problème au niveau de l'électricité, explique le porte-parole. Cela n'a touché que Braine-l'Alleud et ses proches alentours. Notre centre de supervision a dépêché les équipes sur place et les services se remettent en route depuis 21h30".

Proximus assure donc que la situation devrait se rétablir ce soir. "Nous remercions les clients pour leur patience", a encore ajouté Haroun Fenaux.