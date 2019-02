On a vidé le lac de Louvain-la-Neuve: pour quelle raison et pour combien de temps?

Le lac de Louvain-la-Neuve est en train d'être vidé afin de renouveler la végétation aquatique. Il est quasiment vide, il faut donc enlever les poissons qui sont dedans.

Il y a pas mal d'activité depuis ce matin sur les bords du lac de Louvain-la-Neuve où plusieurs personnes s'activent pour évacuer les nombreux poissons qu'il y a dans ce lac. Il faut savoir que depuis la moitié du mois de février, on a ouvert les vannes, de sorte à vider le lac.

Mais pourquoi cette opération ? Jean-Luc Mangeot, garde-forestier de UCLouvain a expliqué dans le RTLINFO 13h que le but était "de faire en sorte que cette lune devienne un jour une terre fertile. Il n'y a plus rien comme végétaux, a-t-il expliqué. Le but premier, c'est avant tout de reminéraliser la vase. La vase est tout à fait stérile, on va en faire un terreau fertile. En quelques mois, la végétation va repousser à l'intérieur, on remettra sous eau puis on remettra des poissons."

Avoir une bonne végétation, c'est "indispensable" pour les poissons, "parce que les poissons ne savent plus se protéger, donc les cormorans et autre prédateurs peuvent y aller sans se poser de question. Il faut quand même leur donner une petite chance, et permettre aussi, d'un point de vue sanitaire, de voir un peu ce qui se passe. On voit qu'on a des poissons de très très bonne qualité."





Que va-t-on faire des poissons ?

C'est pour cette saison que les poissons vont être récupérés par la Division Nature & Forêt et être envoyés dans la Meuse et la Sambre. Le garde-forestier va seulement en garder une partie dans le bois de Lauzelle. Les poissons sont de toute façon trop nombreux que pour être mis en pisciculture. "Mais je garderai toutes ces sortes de poissons-là", assure le garde-forestier.

Rendez-vous est pris dans 6 mois pour remettre de l'eau dans le lac de Louvain-la-Neuve, avec une plus grande biodiversité, notamment au profit des promeneurs qui font le tour u lac sur un sentier qui s'appelle "Rêverie d'un promeneur solitaire".