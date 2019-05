Orp-Jauche: un bus TEC détruit par les flammes hier après-midi

Un bus TEC a entièrement brûlé mercredi en fin d'après-midi à Orp-Jauche, comme en atteste cette photo que nous a soumise Pascal via le bouton orange Alertez-nous. Les pompiers de Jodoigne ont confirmé l'intervention sans pouvoir donner d'informations sur les causes du sinistre, en l'absence de l'officier responsable. Au TEC du Brabant wallon, on nous expliquait que le bus roulait en rase campagne lorsqu'une alarme a été déclenchée. Le chauffeur a arrêté son véhicule et fait sortir les deux voyageurs. Le bus a ensuite pris feu.