Ottignies: les habitants de la rue des Fusillés mettent eux-mêmes des panneaux 30 km/h

Depuis septembre dernier, la rue des Fusillés à Ottignies est littéralement couverte de panneaux 30 km/h. La quasi-totalité des habitants ont apposé ces panneaux devant chez eux. On en trouve partout: dans les haies, sur les façades, dans les entre portes,... impossible de les rater. C'est d'ailleurs le but de cette opération: interpeller l'automobiliste et lui rappeler la vitesse limitée sur cet axe. La répétition des panneaux force l'attention. Du coup, naturellement, le conducteur lève le pied.

Une technique simple et efficace mise en place par un habitant qui trouvait que les voitures circulaient à trop grande vitesse. Depuis que les panneaux sont installés, les voitures respectent le code. Il y a aussi moins de trafic. Pas mal de personnes qui empruntaient cette petite rue de transit se sont découragées à cause du 30 km/h et ne passent plus à cet endroit.