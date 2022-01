Ottignies-Louvain-la-Neuve: Ecolo éjecté de la majorité

Ecolo, qui détient le mayorat de la commune d'Ottignies-Louvain-la-Neuve (Brabant wallon) depuis 2000, est en passe de se faire éjecter de la majorité. Les groupes OLLN 2.0-MR, Avenir (cdH) et PS ont annoncé, mercredi, la conclusion d'un nouvel accord de majorité qui mettrait fin à la coalition actuelle (Ecolo-Avenir-PS).



Avec neuf sièges, le groupe OLLN 2.0-MR est en position d'obtenir le mayorat. C'est l'élue Bénédicte Kaisin-Casagrande qui avait fait le plus de voix sur cette liste aux élections de 2018 et pourrait donc ceindre l'écharpe de l'Ecolo Julie Chantry. Les trois formations présenteront le futur collège communal à 17h30 lors d'une conférence de presse.