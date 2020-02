Ottignies : une centaine d'ordinateurs mis en vente et des formations proposées pour lutter contre la fracture numérique

Des ordinateurs entièrement remis en état et 10 heures de formations pour 25€. C'est le pack que proposaient il y a 2 mois la ville d'Ottignies aux habitants pour les aider à entrer dans le monde du numérique. Seule condition: habiter la commune.

99 pc étaient mis en vente. Tous ont trouvé preneurs en quelques jours. Fort de ce succès, la ville pourrait reconduire l'opérations dans les années à venir. La fracture numérique est une réalité surtout à Ottignies où la population âgée a augmenté de 1.600 personnes en 10 ans. "On se rend compte qu'on a un public qui a peu de compétences dans l'informatique, qui n'a pas le matériel donc ça lui permet d'y accéder avec l'équipement et la formation. Mais on a aussi des gens qui ont les compétences mais pour des questions financières ou d'organisation n'ont pas les moyens de pouvoir acquérir le matériel", constate Steve Evrard chef de projet de cohésion sociale à la ville d'Ottignies.

En effet, c'est aussi là que le revenu moyen par habitant est le plus bas de la province. On compte également 52,7% de familles monoparentales ou de femmes isolées. C'est pour ce public fragilisé que les ordinateurs étaient destinés. En Wallonie, plus d'1 million d'habitants sont en fracture numérique.