Panne d'électricité autour de Wavre: encore plusieurs heures à attendre pour 2500 foyers... qui pourraient recevoir des groupes électrogènes

Des milliers d'habitations de Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau et Beauvechain touchées. Encore 2500 sans électricité au début de la nuit.

Vous êtes nombreux à nous avoir alertés via notre bouton orange Alertez-nous d'une panne d'électricité qui touche la commune de Chaumont-Gistoux et ses villages, mais aussi quelques parties de Grez-Doiceau et de Beauvechain, dans le Brabant wallon.



Peu avant 20h00, une explosion d'origine indéterminée a causé un important incendie dans la cabine à haute tension située le long de la chaussée de Wavre, dans le parc industriel de Grez-Doiceau. Le courant a été coupé dans toute la région. Les pompiers sont en intervenus pour éteindre l'incendie et les services d'Ores (gestionnaire des réseaux de gaz et électricité) pour remettre la cabine en état de marche.



La plupart des foyers touchés par la coupure ont pu être réalimentés en déviant l'électricité via d'autres cabines de la région. Cependant, environ 2500 foyers restaient sans courant vers 21h30 car ils dépendent entièrement de la cabine endommagée. Ceux-ci ne devraient pas retrouver d'électricité avant plusieurs heures puisque les pompiers étaient toujours en train de sécuriser la cabine vers 21h30. Pire, "si les travaux au niveau de la cabine endommagée ne sont pas réalisables dans l'immédiat, nous acheminerons des groupes électrogènes. Il est encore impossible de déterminer quand la situation sera complètement rétablie", précise un porte-parole de l'opérateur des réseaux de gaz et d'électricité.