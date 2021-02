Panne de chauffage dans une école de Louvain-la-Neuve: les enfants sont accueillis à l'université

Mauvaise nouvelle pour les élèves du Collège du Biéreau. Le chauffage est tombé en panne ce lundi. Une fuite de canalisation a entraîné une panne de chaudière.

Heureusement, une solution a été trouvée pour que les enfants puissent continuer de suivre les cours. Ce mardi, il sont été accueillis dans plusieurs auditeurs de l'université de Louvain-La-Neuve. L'UCLouvain met à disposition des locaux des sciences exactes.

Après la sonnerie de la cloche à 8h35, les enfants ont été invités à aller chercher leurs affaires en classe. Ils ont ensuite été emmenés à 8h50 par les enseignants vers leur classes de remplacement dans un bâtiment de l'UCLouvain. 12 classes ont été aménagées pour les 283 élèves de primaire du Collège du Biéreau.

On a des beaux locaux qui malheureusement ne résonnent plus du brouhaha des étudiants

"L'UCLouvain a gentiment proposé de nous donner des locaux pour accueillir nos 12 classes, dans 12 locaux qui se situent à 3 minutes à pied de l'école", explique Françoise Evrard, la directrice de l'école. "Pour les parents, ça ne change pas grand chose. Ils vont déposer leurs enfants à l'école le matin. Les enfants vont chercher des affaires en classe. Ensuite, l'équipe éducative les conduira jusqu'aux bâtiments qui nous ont été attribués par l'UCLouvain", précise la directrice qui espère que le problème sera réglé avant la fin de la semaine.



Alexia Autenne, administratrice générale de l'UCLouvain explique son geste de solidarité. "Nous mettons à disposition une douzaine de locaux qui appartiennent au secteur des sciences exactes et qui sont très proches du Collège du Biéreau", détaille l'administratrice. Ce sont des petits auditoires "à taille humaine" qui sont proches les uns des autres afin que les élèves ne soient pas trop "déphasés".

"On a des beaux locaux qui malheureusement ne résonnent plus du brouhaha des étudiants", regrette Alexia Autenne. C'est donc l'occasion de leur donner une nouvelle vie, l'espace de quelques jours dans le respect des contraintes sanitaires. "Il résonne des rires des enfants d'une petite école qui n'avait plus de chauffage alors qu'on annonce la semaine la plus froide de l'hiver".