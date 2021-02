Personne ne s'attendait à une météo si ENSOLEILLÉE: les glaciers ont dû s'adapter

Ce jeudi devrait être la journée la plus chaude de la semaine. 20 degrés sont attendus à l'ombre selon les prévisionnistes. Une météo exceptionnelle pour un 24 février. Résultats: les parcs sont pris d'assaut. "On a besoin de vitamines D. Ça fait quatre mois qu'on n'a pas eu de beau temps", nous confie un promeneur. "Ça fait du bien. On prend l'air, on sort du bureau. Mais on se dit que c'est trop beau pour durer", souligne un autre.

Face à une météo si clémente, les marchands de glace sont de sortie, comme a pu le constater notre journaliste Aurélie Henneton au parc de la Dodaine à Nivelles. Près de 800 litres de glace ont été chargés pour satisfaire les clients en cette journée ensoleillée. "C'est rare que l'on puisse commencer fin février. C'est vraiment très bien. Mercredi, samedi et dimanche sont les meilleurs jours. Le mercredi, les enfants ont fini l'école, ils font leur sport, se balader au parc et à la plaine de jeux. C'est vraiment très bien pour nous", nous confie Vincent, glacier.

Des préparatifs accélérés

Pour ce dernier, il a fallu s'adapter. "On a dû se dépêcher à fabriquer la glace, remplir les camionnettes et rappeler les étudiants de l'année dernière. On a fait une annonce. Avec l'Horeca fermé, on a eu pas mal de réponses: 60 pour 3 places à pourvoir. Maintenant, il faudra les choisir puis les former", nous explique le professionnel qui se réjouit d'avoir tout obtenu à temps, y compris les autorisations nécessaires délivrées par la commune de Nivelles.

Ce glacier espère que commencer sa saison plus tôt lui permettra de rattraper son année 2020 compliquée.