Perwez a un nouveau recyparc (vidéo)

Le site a été inauguré ce 27 septembre et fait partie de la politique de modernisation d'une grande partie des parcs à conteneurs de la province du Brabant Wallon menée par l'In'BW. Cette intercommunale gère les 17 recyparcs de la province.

Certains d'entre eux ont 25 ans, et sont devenus obsolètes. Le tri a largement évolué, il est devenu de plus en plus sélectif.

On est passé de 10 à 26 containers, puisque le public est amené à morceler davantage ces déchets pour un traitement de plus en plus efficace. Dix recyparcs sont actuellement en cours de rénovation. Ittre, Tubize, Jodoigne, Nivelles et Braine-Le-Comte font partie de ces sites qui vont subir un lifting.

L'idée est de réorganiser les sites avec plus de containers et des accès facilités grâce à des rampes d'accès pratiques et confortables.

Le recyparc de Perwez a coûté 1,25 million d'euros, dont 700.000 ont été subsidiés par la Région. Le reste sera subsidié par les habitants de la province qui le paieront via leur taxes déchets. L'accès aux parcs à containers est libre et gratuit. 100.000 tonnes de déchets sont récoltés chaque année dans les 17 recyparcs du Brabant Wallon.