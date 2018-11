Portes fracturées à coups d'extincteur, matériel saccagé, urine sur les bureaux: une école a été saccagée à Perwez (photos)

L'établissement a été la cible de vols et de dégradations commis vraisemblablement durant le week-end dernier. Le ou les voyous ont fracturé plusieurs portes avant de s'attaquer au local du secrétariat. Maud André, la directrice, parle de scènes de pillage.

La directrice du Collège Da Vinci à Perwez nous montre une scène désolante. L'établissement a été la cible de casseurs. Portes fracturées, vitres brisées et secrétariat saccagé... Les dégâts sont impressionnants et désolent la direction, les professeurs mais aussi les élèves. Visiblement, les voyous ont opéré ce week-end.

"Les présumés saccageurs ont pris un extincteur. Ils ont défoncé la porte principale de la salle des éducateurs. Ils ont cassé des vitres. A l’intérieur, c’est sens dessus dessous", indique Maud André, directrice de l'établissement.

Les malfrats, qui ont également uriné sur les bureaux, ne sont pas repartis les mains vides. Ils ont emporté des PC, des rétroprojecteurs et de l’argent. Face à de tels dégâts, c’est la consternation. "En fait, il n’y a pas de mots. On est une école. Et une école, c’est un lieu de vie, un lieu de jeunes. On a déjà pas énormément de moyens mais là tout est à refaire", insiste Maud André.





La solidarité pour tout remettre en état



Le collège existe depuis 5 ans. Ce projet lancé par des professeurs subit un coup de massue. "On est toujours en création, toujours en construction. Et là, c’est le bonheur qui retombe", déplore la directrice. Heureusement, les salles de cours n'ont pas été touchées. Les élèves peuvent donc être accueillis et les cours dispensés.

Sur place, on ne baisse cependant pas les bras. Enseignants et pouvoir organisateur vont se retrousser les manches pour tout remettre en état. Certains parents ont déjà proposé leur aide.





Porte fracturée à coups d'extincteur





Vitre brisée à coups d'extincteur





Matériel de projection jeté par terre