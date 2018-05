Plusieurs personnes confinées dans une banque de La Hulpe suite à une poudre suspecte: le dispositif a été levé

Neuf personnes ont passé une grande partie de leur journée sans pouvoir sortir d'une agence bancaire de La Hulpe. En cause: une poudre suspecte trouvée ce matin par une employée dans une enveloppe. Un important dispositif de sécurité a rapidement été mis en place. La police, les services de secours, la protection civile et même l'agence fédérale pour la sécurité nucléaire sont descendus sur les lieux, l'agence BNP Fortis située au carrefour des trois colonnes. Six membres du personnel, deux policiers et un individu des services de secours ont été priés de rester dans le bâtiment le temps que l'analyse des poudres livre ses résultats. Ceux-ci ne sont arrivés qu'après 15h et ont révélé un produit à base de calcium, a indiqué la police qui a donc levé le dispositif permettant enfin aux "prisonniers" de retrouver l'air libre.