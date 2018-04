POUDRE SUSPECTE à La Hulpe: plusieurs personnes confinées dans la banque Fortis depuis trois heures

Depuis 9 heures ce matin, la banque Fortis de La Hulpe (Brabant wallon), située au carrefour des trois colonnes, est encadrée par la police, les pompiers et la protection civile, nous a rapporté une personne via le bouton orange Alertez-nous. À l'intérieur, des membres du personnel et quelques individus des forces de secours sont confinés. En cause: une poudre suspecte repérée en début de journée. À 12h30, des tests étaient toujours réalisés sur le produit et personne n'avait encore pu quitter le bâtiment. Il faudra attendre les résultats des analyses avant de lever le dispositif de sécurité et rouvrir la banque, nous a confirmé la police locale.