Prudence dans le Brabant wallon: les automobilistes âgés touchés par une escroquerie

Plusieurs tentatives d'escroquerie au préjudice d'automobilistes âgés en Brabant wallon ont été constatées ce jeudi. A chaque fois, le mode opératoire est le même.

Des tentatives d'escroquerie ont été enregistrées jeudi dans plusieurs zones de police du Brabant wallon, dont celles de Wavre et Waterloo, au préjudice d'automobilistes âgés. Un premier fait a été révélé par un Waterlootois de 85 ans, domicilié dans le quartier du Chenois, jeudi vers 11h00. L'homme a été apostrophé par un autre automobiliste alors qu'il circulait en voiture à proximité de son domicile. Son interlocuteur a prétendu qu'il avait endommagé sa voiture en quittant son stationnement. Le suspect a alors invité la victime à se rendre dans une banque pour y retirer 2.900 euros. L'employée de l'agence a pressenti l'arnaque et appelé la police. À l'arrivée des policiers, le suspect avait disparu. Trois autres tentatives similaires d'escroquerie ont été perpétrées, jeudi, dans l'entité de Wavre. Vers midi dans la rue du Pont du Christ, vers 14h00 sur la place Polydore Beaufaux (Basse-Wavre) et vers 16h00 sur la chaussée de Namur.

Les escrocs sont des individus circulant dans des voitures immatriculées en France. Ils interpellent des automobilistes âgés à la suite d'un léger accrochage qu'ils provoquent eux-mêmes. Les suspects disent à leurs victimes que si la police ou leur compagnie d'assurance doit intervenir, le permis leur sera retiré à vie en raison de leur âge avancé. Les malfrats proposent ensuite une transaction en argent liquide. La police de Wavre précise que plusieurs faits de ce type ont été perpétrés cette semaine dans diverses zones brabançonnes.