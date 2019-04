Que s'est-il passé au magasin Trafic à Wavre ? "Des voleurs sont entrés par le toit avant de tout saccager"

"Violent cambriolage au Trafic de Wavre", signale ce samedi matin Alexandre via le bouton orange Alertez-nous. Contactée par téléphone, c'est sa fille Mailys qui nous donne des informations à ce sujet. "Je me suis rendue au magasin vers 10h30 ce samedi et j'ai vu des pompiers ainsi que des policiers devant l'entrée", raconte cette habitante de Wavre, dans le Brabant wallon.

"La vitrine était totalement fracassée et les policiers avaient instauré un périmètre de sécurité pour empêcher les clients de rentrer", ajoute Mailys.





"Un trou au niveau du toit"

Un employé du magasin lui aurait alors relaté les faits. "Visiblement, pendant la nuit, des voleurs ont pénétré à l'intérieur en réalisant un trou au niveau du toit. Ils ont saccagé le magasin", indique la jeune femme.

Notre journaliste Nicolas Lowyck, arrivé sur les lieux vers 11h30, a interrogé la gérante du Trafic qui confirme les faits. Selon elle, vers 4h du matin, des cambrioleurs ont percé le toit du magasin. Ils ont tout saccagé à l'intérieur. les malfrats ont également cassé la porte d'entrée vitrée pour pouvoir connecter leurs machines à la cabine à haute tension située à proximité.





"Les voleurs ont fait exploser les caisses intelligentes"

"Les voleurs ont fait exploser les caisses intelligentes et ont pu récupérer leur contenu. Ils ont essayé de scier le coffre-fort mais ne sont pas parvenus à l'ouvrir", précise Nicolas Lowyck, en direct dans le RTL INFO 13H.

Pour l'instant, on ignore le montant exact du butin. En tout cas, l'ampleur des dégâts matériels est assez important. La réouverture du magasin reste donc incertaine.