Rebondissement à Wavre: le cdH demande un recomptage des voix, car "vu le contexte chaotique, certaines erreurs ne sont pas à exclure"

Le chef de file du cdH de Wavre, Benoit Thoreau, a confirmé jeudi avoir envoyé une lettre par recommandé au gouverneur du Brabant wallon afin de demander un recomptage des voix du scrutin communal de dimanche à Wavre. Les résultats étaient tombés après 03h00 lundi, à la suite d'une panne de courant qui a perturbé le dépouillement et l'encodage des résultats. La liste MR de la bourgmestre faisant fonction, Françoise Pigeolet, avait conservé sa majorité absolue à six voix près, alors que le siège aurait pu basculer en faveur du groupe CH+ (cdH et candidats d'ouverture).

Les humanistes souhaitent éliminer tout risque d'erreur. M. Thoreau s'est dit jeudi interpellé par les conditions de dépouillement dimanche soir au centre sportif de Wavre. Après une panne de courant qui a engendré des problèmes informatiques - les données encodées sur une clé USB ont été irrémédiablement perdues et il a fallu recompter une partie des bulletins -, les assesseurs ont été renvoyés chez eux et le personnel communal a été appelé pour prendre le relais. Ce que le chef de file du cdH qualifie de "conditions chaotiques" nécessite, selon lui, un recomptage serein, afin d'éliminer les risques d'erreur alors que la majorité absolue du MR (seize sièges) ne tient qu'à six voix.

Avec ces six voix de plus, le groupe CH+ aurait pu également obtenir un siège supplémentaire. "Je ne mets pas du tout en cause l'intégrité des personnes qui ont procédé au dépouillement et je les remercie d'ailleurs pour leur travail de dimanche. Mais vu le contexte chaotique, certaines erreurs ne sont pas à exclure. J'ai reçu des messages de gens mécontents, il y a un climat qui se développe et il convient d'y mettre fin par un recomptage", a précisé la tête de liste humaniste.