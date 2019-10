Sophie Wilmès, Première ministre: qu'en pensent les habitants de Rhode-Saint-Genèse, sa commune? (vidéo)

Sophie Wilmès a donc été désignée pour remplacer Charles Michel à la tête du gouvernement. À 44 ans, la libérale devient la première femme Première ministre en Belgique. Sa mission ne devrait pas durer plus de quelques mois. Qu'en pensent les habitants de Rhode-Saint-Genèse, la commune où elle est élue depuis 2007?

"C'est très bien, je pense qu'elle va bien faire ça, confie une habitante de la commune. C'est pas mal aussi d'avoir un peu de féminité dans ce monde de mâles. Elle a bossé pour avoir cette place et c'est un bon retour des choses." Un second habitant confirme, Sophie Wilmès mérite cette nouvelle fonction. "C'est une femme qui en veut, qui sait ce qu'elle fait, qui a été aux finances à Rhodes-Saint-Genèse et qui les a tenues convenablement, donc je crois qu'elle est capable."

Un couple croisé sur le marché confie à notre équipe: "c'est quand même toujours un honneur. La première femme Première ministre, et je crois qu'elle le mérite". "Moi aussi, je trouve que c'est très bien pour la réputation des femmes en général. Je suis très heureuse."

Pour une dernière habitante de Rhode-Saint-Genèse, "que ce soit un homme ou une femme, ce n'est pas tellement ça qui compte, c'est plutôt la qualité de la personne, et de ce qu'elle va faire pour les citoyens. C'est plus important que le fait que ce soit un homme ou une femme".