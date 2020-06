Sur cette portion de la E411, vous pourriez bientôt devoir rouler... à 90 km/h

Si vous empruntez quotidiennement l'autoroute E411 à hauteur de Wavre, sachez qu'il risque d'y avoir du changement. Une motion vient d'être déposée au conseil communal de Wavre afin de limiter la vitesse à 90 km/h sur le tronçon proche de la ville. Le but ? Soulager les oreilles des riverains.

L'axe routier est important, mais la vitesse et le bruit posent problème, d'où cette idée de changer les règles. Concrètement, entre la sortie 5 et la sortie 8, la vitesse serait limitée à 90 km/h au lieu de 120. Cela permettrait de diminuer le volume sonore de deux décibels, pour un temps de parcours allongé de moins d'une minute. "Je remarque tout de même qu'à Wavre, il y a des conditions assez particulières puisque l'autoroute frôle vraiment le centre-ville, explique Benoît Thoreau, conseiller communal à Wavre (cdH). Je rappelle également que si vous allez en France en vacances, vous allez voir quantité de tronçons d'autoroute qui sont limités à 90 km/h à chaque fois que vous approchez une agglomération."



Le conseiller communal de l'opposition a déposé une motion au conseil communal de Wavre. Elle a été acceptée par la majorité. Il est question de limitation de vitesse, de panneaux anti bruit et de nouveaux radars. La demande sera faite à la Région wallonne.

Pour ou contre ?

Du côté des habitants, les avis sont contrastés. Il y a, par exemple, Nadine Jortay à une centaine de mètres de l’autoroute. "Ce n'est pas dérangeant, même pas la nuit. On dort bien et pourtant, on ouvre les fenêtres." Robert Courtois, habitant lui aussi Wavre, n'est pas du même avis. "C'est un bruit de fond tout le temps. C'est ce qui est lancinant finalement. On ne sait pas se mettre sur sa terrasse sans avoir ce bruit de fond."

En Wallonie, il y a deux ministres compétents. La demande de limiter à 90 km/h sera étudiée mais pour l’heure, aucune décision n’a encore été prise.