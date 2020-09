Sur le Ravel de Genappe, vous croiserez Quinoa, un cheval de trait pour le ramassage des déchets

Genappe et Court St Etienne font appel à un cheval de trait pour nettoyer les places, les rues et le Ravel. Les deux communes ont répondu à un appel à projet de la Région. Un marché a été passé pour 3 ans.

Quinoa, la star du Ravel de Genappe. Ce cheval de trait parcourt les 15 km du sentier de promenade pour ramasser les déchets à la place des engins communaux.



"C'est toujours plus sympa. Quand on croise des gens, ils ont plutôt le sourire. Ils se rappellent du nom du cheval, jamais de la couleur du camion", raconte Yves Kayaert, président de l’ASBL La Cordiante, l'association qui coordonne le ramassage. Il s'agit d'une initiative inclusive, puisque les travailleurs sont porteurs d’un handicap.

De plus, le système est écologique, tout terrain et peu bruyant.

"C’est sympa parce que quand les gens passent, ils trouvent ça beau. C’est très bien, je trouve que c’est une très bonne idée", confie Francisco Cerdeira, agent de service des espaces verts de Genappe. Si Francisco est conquis, l’idée séduit aussi d’autres communes du Brabant Wallon, comme Court-Saint-Etienne ou Louvain-La-Neuve.