Suspicion de tentative d'enlèvement devant une école à Genappe: une fillette affirme qu'un homme a voulu l'emmener

Un conducteur aurait tenté d'enlever une élève de l'école communale, jeudi matin à Loupoigne, dans l'entité de Genappe, a-t-on appris auprès du parquet du Brabant wallon.

Une voiture de couleur grise est arrivée brusquement, jeudi matin, à proximité de l'école primaire communale de Loupoigne. Son conducteur aurait tenté d'enlever une écolière. Des policiers se sont rapidement rendus sur les lieux alors que l'information de la tentative d'enlèvement circulait.

Une autre maman d'élève a expliqué que l'enfant cherchait un peu partout un regard un familier, mais que personne de ses connaissances n'était présent. C'est alors qu'un homme jeune et bien habillé se serait avancé vers elle et lui aurait dit que sa maman était en retard, ayant eu un empêchement de dernière minute, et ne pouvait venir la chercher.

L'enfant aurait alors regardé l'homme d'un air interrogateur, lui demandant quel était "le mot de passe". Le suspect n'a pas insisté et a quitté les lieux. L'individu a été interpellé en fin d'après-midi. Son audition est en cours, précise-t-on à la police de la zone de Nivelles/Genappe.