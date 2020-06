Tentative de meurtre à la pompe à essence à Court-Saint-Etienne en 2014: un suspect arrêté

Un homme suspecté d'être impliqué dans une tentative de meurtre perpétrée fin 2014 sur l'aire d'une station-service à Court-Saint-Étienne a été arrêté mercredi, a-t-on appris jeudi auprès du parquet du Brabant wallon. Son complice avait été interpellé le lendemain des faits et condamné l'année suivante.

Une dizaine de personnes rassemblées sur l'aire d'une station Q8 située à l'angle de la rue des Combattants et de la chaussée de Bruxelles avaient vu arriver, le soir du lundi 29 septembre 2014, deux individus circulant à bord d'une Ford Fiesta. L'un, cagoulé, portait un couteau papillon. L'autre, à visage découvert, avait exhibé un fusil-mitrailleur avec lequel il avait mis en joue l'un des quidams. L'arme s'était enrayée tandis qu'il tentait de l'utiliser.

Les malfrats avaient ensuite tabassé un Genappien avant de regagner leur véhicule. La victime avait été sévèrement blessée. Les inspecteurs de la zone Orne-Thyle avaient rapidement interpellé le tireur à son domicile.

Déjà condamné

L'intéressé était bien connu des services de police depuis son jeune âge. Il avait été privé de liberté et présenté à un magistrat instructeur qui, le lendemain des faits, l'avait inculpé de tentative de meurtre. En 2015, il avait été condamné à huit ans d'emprisonnement. Il restait encore à identifier son complice, lequel a été interpellé mercredi à son domicile, près de six ans après les faits. Présenté à un juge d'instruction, l'homme a été placé sous mandat d'arrêt. "L'enquête suit son cours et, à la demande expresse du magistrat instructeur, aucune information concernant ce suspect qui a bien été écroué" ne sera communiquée, conclut la porte-parole du parquet du Brabant wallon.