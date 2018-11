Tout arrive: les travaux du RER devraient reprendre entre Nivelles et Bruxelles

C'est une information RTL: les derniers permis de bâtir indispensables devraient être accordés en janvier et la reprise des travaux suivra.

Une nouveau tronçon à 4 voies du RER est inauguré ce mercredi matin, entre Bruxelles et Denderleeuw (Flandre orientale). Jusqu'à présent, deux lignes étaient en service. Avec 4 voies, davantage de trains vont pouvoir circuler.

Les travaux du RER avanceraient-ils donc plus vite au nord qu'au sud du pays?

Oui, puisqu'en Flandre, le tracé est donc quasiment bouclé. A 99%, le RER est opérationnel.

L'inauguration de ce matin, c'est la dernière grande phase de mise en service, au nord du pays. Sur l'axe qui est considéré comme le plus important du pays.





2023 en Wallonie

Alors que côté francophone, en effet, le RER n'est pas encore opérationnel. Pour les deux lignes prévues entre Bruxelles et Nivelles, et entre Bruxelles et Ottignies, il faudra attendre 2023, pour les premiers tronçons à 4 voies.

Sur la ligne d'Ottignies, les travaux ont repris en mars, après des années d'arrêt. Depuis, ils avancent selon le calendrier prévu.





Exclu: les travaux reprennent sur la ligne de Nivelles

Sur la ligne de Nivelles, selon nos informations, les permis de bâtir, ceux qui causent tellement de soucis aux dirigeants du rail, arrivent en janvier. Et la reprise des travaux prévue dans la foulée, au cours du mois.

On le rappelle: le but du RER, le réseau express régional, c'est de faire circuler les trains sur 4 voies au lieu de 2, dans un rayon de 30 kilomètres autour de la capitale. Le tout, pour augmenter la fréquence des trains vers et au départ de Bruxelles.