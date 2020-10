La circulation des trains rétablie entre Gembloux et Ottignies

Les opérations de rétablissement du trafic ferroviaire se sont terminées peu après 8h jeudi et les trains peuvent à nouveau circuler entre Ottignies et Gembloux ainsi que Louvain-la-Neuve, indique le porte-parole d'Infrabel Frédéric Sacré.



Des équipes étaient à l'oeuvre en cours de nuit sur le chantier RER à la gare d'Ottignies, et un engin avait été immobilisé au sol tout en touchant une caténaire au niveau de la nacelle. Il obstruait les voies et l'incident avait donc entraîné l'interruption du trafic ferroviaire. Après un détournement des trains via Charleroi, le trafic peut désormais reprendre avec les retards résiduels.

