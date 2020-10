Trafic ferroviaire temporairement impossible entre Gembloux et Ottignies

Les trains ne circulent pas jeudi matin entre Gembloux et Ottignies, sur la ligne 161 Namur-Bruxelles dans les deux sens, fait part à l'aube le porte-parole d'Infrabel, Frédéric Sacré.



Le trafic est temporairement impossible entre Gembloux et Ottignies en raison d'un engin avec nacelle qui est immobilisé et obstrue les deux voies. Des équipes étaient à l'oeuvre en cours de nuit sur le chantier RER à la gare d'Ottignies en direction de Gembloux, et l'engin a été immobilisé au sol tout en touchant une caténaire au niveau de la nacelle. Une équipe est sur place pour résoudre la situation, bien qu'il n'y ait pas de prévision sur les délais de rétablissement du trafic. Par conséquence, un détournement des trains est prévu via Charleroi (avec un allongement de parcours de 45 minutes) et la SNCB met en place des navettes de bus entre Gembloux et Ottignies pour les services locaux.

