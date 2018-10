Trois individus armés et cagoulés violentent une habitante de Tubize pour la voler

Un vol avec violence a été perpétré, mercredi soir, au préjudice d'habitants de Oisquercq (Tubize), a-t-on appris jeudi auprès du parquet du Brabant wallon.



Trois auteurs armés, cagoulés et gantés se sont présentés vers 19h00 dans une habitation située le long de la rue de Oisquercq. Ils ont menacé l'occupante des lieux avant de la ligoter à une chaise et de lui réclamer de l'argent. Les malfrats ont finalement emporté une centaine d'euros et un ordinateur portable.