Tubize: il braque un salon de coiffure, ne repart qu'avec 20€ et se fait arrêter par la police

Un individu a été interpellé mercredi matin après avoir commis un braquage dans un salon de coiffure à Tubize, a-t-on appris auprès du parquet du Brabant wallon.

Un homme né en 1986 et domicilié à Tubize a fait irruption, mercredi matin vers 9h00, dans un salon de coiffure situé le long de la rue de Mons. Armé d'un couteau, il a menacé le personnel en exigeant que lui soit remis le contenu de la caisse. A cette heure matinale, celle-ci ne contenait que quelque 20 euros, dont l'homme s'est emparé avant de prendre la fuite. Rapidement interpellé par la police, il a été privé de liberté.



Le Tubizien doit être déféré dans le courant de l'après-midi au parquet brabançon. Le dossier a été mis à l'instruction et la délivrance d'un mandat d'arrêt sera requise à sa charge. Le suspect a déjà été condamné plusieurs fois par le tribunal correctionnel pour des faits de vols et stupéfiants.