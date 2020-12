Tubize: il s'assoit trop près d'une dame dans un café et reçoit 8 coups de couteau d'un inconnu à qui elle plaisait

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi Marius C., un homme sans domicile connu en Belgique et né en 1985, à cinq ans d'emprisonnement ferme. L'intéressé était poursuivi pour une prévention de coups et blessures volontaires, et pour une tentative de meurtre commise le 10 août 2020 dans un café du centre de Tubize. L'homme a agi par jalousie, estimant qu'un tiers se trouvait assis trop près d'une dame sur laquelle il avait des vues. Il a porté huit coups de couteau, dont plusieurs dans la région du cœur, mais la victime a survécu à cette violente agression.



Un premier épisode avait opposé les deux hommes le 7 août 2020: dans un café, la dame en question avait demandé du feu à la victime, qui avait alors accepté d'allumer sa cigarette. Cette scène avait rendu Marius C. furieux. Il avait donné un coup de tête à celui qu'il considérait comme son rival, puis lui a donné un coup de pied à la tête alors qu'il était au sol.

Le 10 août, tous les protagonistes se sont retrouvés dans le même café. Marius C. a alors considéré que celui qu'il avait frappé trois jours auparavant, bien qu'assis à une autre table, se trouvait trop près de la dame qu'il convoitait. Il s'en est pris à lui, et lui a porté huit coups de couteau avant de quitter les lieux.

A l'audience, au début du mois de décembre, le prévenu avait prétendu s'être défendu contre une agression commise par trois hommes dont la victime, à qui il aurait arraché le couteau dont il s'est servi par la suite.

Cette version a été jugée "très peu crédible" par le tribunal dans le jugement rendu mercredi. Celui-ci retient que le prévenu a agi par jalousie et constitue un danger, d'autant qu'il n'y a aucune remise en question dans son chef.