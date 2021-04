Tubize: incendie dans un immeuble, plusieurs occupants transportés à l'hôpital

Un incendie s'est déclaré dans un immeuble à appartements de quatre étages ce matin, à Tubize. Les pompiers ont été prévenus peu après 5 heures du matin. Sur place, selon l'appel qui les alertés, trois personnes étaient bloquées dans l'ascenseur et plusieurs autres s'étaient réfugiées sur les balcons.

Deux auto-pompes, des casernes de Braine et de Hal, un SMUR, deux ambulances et un directeur médical ont été dépêchés sur place. Plusieurs blessés ont dû être transportés à l'hôpital.

A l'heure actuelle, l'incendie est maîtrisé et plus aucune fumée ne se dégage du bâtiment. Les pompiers sont toujours sur place et le Parquet est attendu. A l'heure actuelle, le bourgmestre et les pompiers se refusent à tout commentaire.

©RTL INFO (Sébastien De Bock)