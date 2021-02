Tubize: un voleur de tables de jardin arrêté... en revenant dérober les chaises

Les faits remontent à mars 2020, en plein confinement. Un habitant d'Enghien, selon nos confrères du journal La Dernière Heure, emprunte une voiture à une amie et se rend à Tubize, dans un magasin de meubles et fournitures. L'homme pense dérober du mobilier de jardin entreposer à l'extérieur du magasin, et le revendre sur internet.

Il entame donc une découpe soignée de la clôture où sont entreposés ces meubles, avec l'idée de voler des tables et les charger dans sa voiture. Toujours selon la DH, une dame l'aurait surpris à ce moment-là et lui aurait demandé ce qu'il faisait là. L'homme lui aurait alors expliqué son plan, et proposé un accord : deux tables et un trajet vers chez elle en voiture, contre son silence.

Contre toute logique, la dame a accepté, et s'est mise à faire le guet pendant que l'inconnu volait une dizaine de tables. Des voisins ont alerté la police, mais les deux suspects se sont échappés entre temps.

Cela aurait pu s'arrêter là, mais le suspect voleur de table a souhaité retourner sur les lieux pour voler les chaises qui vont avec ces tables. Une demi-heure après le premier vol, il se rend à nouveau sur place et se fait alors arrêter par la police. Le suspect, et la témoin devenue complice ont été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, mais ne se sont pas présentés. Des peines d'un an à 6 mois de prison ont été requises contre eux.