Un bus à la demande proposé à Louvain-La-Neuve: comment ça marche?

Un bus à la demande, c'est le nouveau projet Navajo qui sera lancé la semaine prochaine à Louvain-La-Neuve. Cette offre de transport se situe entre le privé et le public. Il s’agit d’un système hybride entre le bus classique et le taxi.

Les réservations se font par téléphone ou via une application. La commande se passe entre 7 jours et 30 minutes avant le trajet. Le minibus circulera en semaine et les samedis pour un coût de 2,10 euros par trajet. L’objectif est de diminuer le nombre de voitures dans Louvain-La-Neuve où se parquer est de plus en plus difficile.

L'expérience sera menée jusqu'aux grandes vacances et si elle est concluante, il n'est pas exclu d'appliquer le projet pilote à d'autres villes.