Un camion en feu provoque l'arrêt de la circulation sur la E411: le véhicule transporte des substances dangereuses

Un camion a pris feu lundi vers 16h45 sur l'autoroute E411 Bruxelles-Namur-Luxembourg à hauteur de Tellin, indique la police fédérale. La chaussée a été fermée à la circulation pour des raisons de sécurité. Elle a été rouverte peu avant 19h00 en direction de Bruxelles. Il s'agissait d'un camion qui transporte des substances dangereuses. L'incendie est maîtrisé.





La cabine du conducteur entièrement détruite



Le camion se situe sur la bande d'arrêt d'urgence. La feu a pris dans la cabine du conducteur qui a été entièrement détruite, selon un communiqué du gouverneur de la province de Luxembourg. Le chargement du camion, un produit inflammable mais non-toxique, est intact et n'a pas été touché par l'incendie.



Aucune fuite du produit



Aucune fuite du produit n'est à déplorer et il n'y a pas de blessé. Les pompiers sont rapidement intervenus. La police a fermé l'autoroute entre Transinne et Wellin. La chaussée a été rouverte peu avant 19h00 en direction de Bruxelles. La déviation mise en place via la N40 est toujours d'application en direction de Luxembourg.