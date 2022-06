Un champ de cannabis pousse en toute légalité à Chaumont Gistoux: voici pourquoi (vidéo)

La société CBX Medical a planté un champ de cannabis à Longueville, dans l'entité de Chaumont Gistoux. Le champ a la taille d’un demi-terrain de foot et ses graines ont été plantées il y a moins d’un mois. Le champ est expérimental: son but est d'étudier la pousse de la plante de chanvre afin d’orienter les agriculteurs qui souhaiteraient l’exploiter. "Le chanvre très facile à cultiver, on le plante et on le laisse pousser, explique Jonathan Blondiau, responsable communication auprès de CBX médical et de la Fondation CBX. Ca ne nécessite pas d'irrigation dans nos latitudes, aucun phytosanitaire, aucun pesticide et il grandit très vite".

La société CBX souhaite ainsi mettre en avant l’intérêt du cannabis, qui va bien au-delà de l’usage récréatif que certains en font. "Il faut savoir que la plante de cannabis, ou de chanvre, c’est la même chose, est la seule plante qui permet de nous loger, de nous vêtir, de nous nourrir et de nous soigner", rappelle Lionel Quataert, co-fondateur de CBX Medical. L'entreprise voudrait créer une filière locale en Belgique avec plusieurs exploitations de cannabis.

Pour ne pas dépasser le mandat que lui octroie sa société commerciale, CBX Medical a créé l'association "Fondation CBX", dont le rôle est d’informer le grand public à propos de la plante de chanvre. C'est dans ce cadre que CBX a mis sur pied une exposition sur le cannabis, juste à côté du champ expérimental. Des blocs industriels, des vêtements, des crèmes... Chaque usage de la plante est expliqué dans cette exposition grand public accessible tous les week-ends de 13h à 18h.