Un chantier "sprint" est en cours à Wavre: "Les équipes ont 9 jours pour renouveler les passages à niveau et travaillent 24h/24" (vidéo)

En gare de Wavre, un chantier "sprint" est en cours. Les équipes d'Infrabel, le gestionnaire de réseau, se succèdent 24h/24, peu importe la météo afin de renouveler les quais et passages à niveau. Presque l'entièreté du travail doit être terminée en 9 jours maximum. L'objectif: rouvrir les voies lundi 6 mars, date de la reprise du trafic. "On va renouveler les aiguillages, éclaire Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel. On va aussi refaire les fondations de ces passages à niveau : on va les ouvrir complètement et en remplacer la couche de ballaste, les rails et revêtements superficiels. Entre ces passages à niveau, on va aussi refaire les quais".

Des structures en caoutchouc seront disposées sur les nouvelles fondations afin d’absorber le bruit des trains et véhicules qui franchissent les deux passages, et ce, pour assurer un meilleur confort sonore des riverains. Les quais seront également rehaussés pour plus de sécurité.