Un concessionnaire de motos victime d'un vol à la voiture-bélier à Bousval

Des malfrats ont brisé la vitrine d'un concessionnaire de motos, jeudi matin à Bousval, avant d'y dérober plusieurs engins, a-t-on appris auprès du parquet du Brabant wallon.

Des habitants de la rue du Point du Jour ont été réveillés en sursaut, ce jeudi vers 06h00, avant de constater qu'une camionnette venait de percuter la vitrine d'un magasin de motos. Six individus encagoulés étaient occupés à charger plusieurs machines dans leur véhicule. Constatant qu'ils étaient observés, les malfrats ont exhibé un pistolet d'alarme et tiré en direction des riverains. Ils ont ensuite pris la fuite.



Sur Facebook, un message a été diffusé pour dénoncer les faits et transmettre les références des motos volées, au cas où elles seraient revendues chez nous. "Six KTM ont été volées (5 neuves et 1 en dépôt) par un groupe de plusieurs hommes", indique la publication. "Le boss de la concession a tenté de les arrêter mais sans succès... il a pu néanmoins "marquer" la camionnette en brisant le pare brise et la vitre côté chauffeur", ajoute-t-elle.



Voici les références des véhicules transmises par cette page Facebook:

-250 EXC 2018 VBKGSA205JM201407

-250 EXC 2018 6 DAYS VBKGSA203JM211228

-300 EXC 2018 6 DAYS VBKGSA205JM327787

-250 SXF 2018 VBKSXK431JM194117

-85 SX GRANDES ROUES VBKMXC230JM058169

-65 SX 2017 OCCASION VBKMRA232HM032388



Une bande sévit-elle dans la région?



Plusieurs vols chez des concessionnaires de motos ont été perpétrés ces dernières semaines dans le Brabant wallon. Ceux-ci pourraient avoir été commis par la même bande, estime le procureur du Roi du Brabant wallon, précisant que les images des caméras de surveillance du magasin genappien seront exploitées en vue de tenter d'identifier les auteurs de la présente attaque.